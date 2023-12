Iervolino, Salernitana attiva sul mercato a gennaio

Quest'anno la Società subirà una perdita economica compresa tra 25 e 30 milioni, cosa che nessun Presidente abbia mai fatto nel Mezzogiorno d'Italia o alla Salernitana, ha affermato Danilo Iervolino, numero uno della Salernitana, parlando della situazione economica del Club e del mercato. "È chiaro che non abbiamo speso bene molti soldi. A gennaio faremo un mercato attivo in cui incasseremo più di quanto spenderemo", ha spiegato Iervolino, aggiungendo: "Ho grande stima per il Direttore De Sanctis, alcune cose sono andate bene, altre meno. Se la Salernitana dovesse andare male, tutti sarebbero in discussione. Non è facile liberarsi da un contratto in cui la prestazione di lavoro non è pari al valore contrattuale. Nella mia vita non escludo nulla, per il bene della Salernitana farei tutto. L'unica cosa importante è che tengo alle sorti della Salernitana, della squadra, dei tifosi e della città. Nel calcio tutto è opinabile, ho dovuto prendere delle decisioni importanti anche oggi e mi sono messo a nudo. Se sono dispiaciuto lo dico e se penso delle cose dei calciatori non mi nascondo, ho raccontato con estrema sincerità tutto quello che sta succedendo". Iervolino ha poi rivolto un appello ai calciatori: "Spero che a gennaio ci sia un sussulto d'orgoglio, oggi non è facile ricominciare e ristrutturare. I procuratori hanno una grande responsabilità, dopo due partite buone dei loro assistiti alzano la voce. Dobbiamo rimanere uniti e migliorarci perché nulla è perduto. Ho grandi capacità di recupero e se i calciatori vogliono impegnarsi nella maniera giusta saremo felici di questo".