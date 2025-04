Iga Swiatek pronta per il WTA 500 di Stoccarda: "Mi adatto bene alla terra rossa"

È una Iga Swiatek piuttosto lucida quella presentatasi in conferenza stampa a Stoccarda in vista del WTA 500 sulla terra rossa in cui - dopo aver vinto il titolo nel 2022 e nel 2023 - è stata sconfitta lo scorso anno in semifinale. Un anno dopo è n. 2 del mondo, superata da Aryna Sabalenka, e l'ultimo suo titolo risale al Roland Garros del 2024. Sulla terra battuta, però, la polacca è a suo agio.

Swiatek ha rivolto un ringraziamento alla WTA per la tutela ricevuta al Miami Open, dopo che uno stalker aveva disturbato i suoi allenamenti, inducendo a richiedere per la n. 2 al mondo un rafforzamento della sicurezza personale: "Non è stata una vicenda molto grave, ma c'è stato un fan che certamente ha cercato di disturbarmi. La WTA mi ha protetto, e ora io cerco di concentrarmi sui tifosi che mi supportano. Sono felice che ci sia qualcuno che ci guarda le spalle e ci aiuta a gestire queste situazioni, così come sono felice che ci sia il mio team".

Pur smorzando gli entusiasmi, senza dare nulla per scontato, la stessa Swiatek si è detta pronta ad "trarre vantaggio" dalla sua facilità nell'adattarsi al cambio di superficie, dopo i primi tre mesi della stagione trascorsi su campi in cemento. "Stoccarda è un posto speciale, sia perché ho bellissimi ricordi, sia perché dopo tante settimane negli Stati Uniti torno vicino casa, e sono felice di vedere molti tifosi polacchi - ha esordito -. Quest'anno ho scelto di darmi più tempo per preparare la stagione su terra. Il cambio è sempre insidioso, inoltre ho fatto qualche aggiustamento tecnico. Ovviamente, so che non sarà tutto perfetto da subito, ma so che con la giusta dose di lavoro potrò giocare presto il mio miglior tennis".