Igor Tudor: "Juventus dimostra mentalità da grande squadra nella lotta Champions"

"C'è rammarico perché c'è mancato un minuto per portare a casa i tre punti. Noi ci siamo, ci sono anche gli altri vicini ma penso che oggi abbiamo dimostrato di avere una mentalità da grande squadra". Sono queste le parole di Igor Tudor, tecnico della Juventus, in conferenza stampa parlando della lotta Champions e rispondendo a chi chiede se si aspettava di più nelle ultime due partite.

Poi a chi fa notare che episodi come quello tra Kalulu e Castellanos in passato non venivano notati, Tudor risponde che "senza esperienza può succedere. Abbiamo pagato questa ingenuità, ma si impara in fretta e si guarda avanti. Il Var per me è una grandissima cosa che ha cambiato il calcio in meglio. Ma sono queste vie di mezzo, questi rigorini e questi 'rossini' che vanno combattuti. Non bisogna fare gli attori e buttarsi, questo mi piace di meno rispetto al calcio del passato. Noi nervosi? Si gioca tanto, è normale che ci sia un po' di nervosismo. In paghiamo perché questo è un gruppo giovane, ma mi è piaciuto tutto di questa squadra", prosegue.

Infine un pensiero sulla Lazio: "Non parliamo del passato. E' stato un bel passato ma è stata fatta una scelta con amore e tranquillità. Non bisogna mai voltarsi indietro, ma vivere il presente e guardare avanti", conclude.