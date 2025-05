Il Bayern Monaco è campione di Germania, per la 34/a volta, senza scendere in campo. I bavaresi, che ieri hanno pareggiato 3-3 con il Lipsia, hanno ottenuto la certezza matematica del titolo grazie al pari per 2-2 del Bayer Leverkusen secondo in classifica con il Friburgo. Così ora, a due giornate dal termine della Bundesliga il Bayern ha otto punti di vantaggio sulla squadra di Xabi Alonso e non può più essere raggiunto o superato.