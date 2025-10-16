Il Bologna recupera pezzi, ai box solo Immobile

A tre giorni dalla ripresa del campionato in programma domenica a Cagliari, il Bologna ha sostenuto una seduta di allenamento mattutina a Casteldebole. Italiano ha recuperato quasi tutti gli effettivi. Rientrato in gruppo Sulemana, che era rimasto vittima di un infortunio al ginocchio nella sosta nazionali di settembre con il Ghana, ai box resta il solo Immobile, che potrebbe rientrare tra una settimana in vista della trasferta di Firenze.

Intanto dagli impegni con le nazionali oggi sono rientrati in gruppo Nicolò Cambiaghi, Torbjorn Heggem e Riccardo Orsolini, dopo che nei giorni scorsi si erano già riaggregati Freuler, Vitik, Skorupski, Ferguson, Holm, Moro e Pessina. All'appello manca il solo Lucumi, che entro sera sbarcherà in città dopo gli impegni con la Colombia e riprenderà ad allenarsi domani, a due giorni dalla trasferta in Sardegna: Italiano valuterà se puntare sul colombiano dal primo minuto o se dare spazio a Casale e uno tra Vitik ed Heggem, tenuto conto che giovedì i rossoblù saranno impegnati in trasferta a Bucarest in Europa League.