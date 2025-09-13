Il Borussia vince e si prepara per la Juventus

Il Borussia Dortmund ha vinto 2-0 a Heidenheim nella terza giornata del campionato tedesco, la seconda vittoria in Bundesliga prima della trasferta di martedì a Torino in Champions League contro la Juventus. Aspettando il risultato del Bayern Monaco (6 punti) all'Allianz Arena contro l'Amburgo, il BVB è in testa alla Bundesliga con sette punti, mentre il Colonia (due vittorie nelle prime due giornate) ha pareggiato a Wolfsburg (3-3) negli ultimi minuti della partita.

Il Borussia Dortmund, in superiorità numerica per oltre 70 minuti, ha aperto le marcature con Serhou Guirassy al 33', con un colpo di testa in tuffo. Maximilian Beier ha raddoppiato nei minuti di recupero del primo tempo (45'+6'). Nella ripresa, gli uomini di Niko Kovac hanno controllato la partita contro la squadra promossa nel 2023, che non ha ancora raccolto un punto in questa stagione dopo tre partite.