Il Brasile travolge 5-0 la Corea del Sud in amichevole

Il Brasile ha dominato la Corea del Sud in amichevole, battendola 5-0 grazie, in particolare, alla doppietta del diciottenne esterno del Chelsea Estevao. La squadra di Carlo Ancelotti ha mostrato un'ottima tecnica di gioco, iniziando con un primo gol frutto di una bella azione di squadra, concluso da Estevao (13') che ne ha poi aggiunto un'altra rete al 47'. Oltre al giocatore dei Blues, anche le stelle del Real Madrid hanno fatto la differenza: Rodrygo ha segnato due gol (41' e 49' minuto) e Vinicius Jr. ha messo a segno il colpo di grazia (77').

Già qualificato per il Mondiale 2026, il Brasile continua il suo tour di amichevoli asiatiche con una partita martedì in Giappone, dopo aver pareggiato 2-2 contro il Paraguay, altro contendente alla Coppa del Mondo.