Il Cagliari cade in casa, fa festa l'Udinese

Il Cagliari cade in casa e frena nella corsa alla salvezza. Vince 2-1 l'Udinese, che ritrova il successo dopo due mesi. I friulani passano in vantaggio al 27' con Zarraga, servito da Rui Modesto; al 35' Zortea rimette in corsa i sardi e si va all'intervallo in parità. Ma nella ripresa al 22' la decide Kristensen che regala all'Udinese tre punti. Il Cagliari ancora non è salvo.