Il Como incanta con Nico Paz, poi spreca. Genoa pareggia al 92'

Finisce in parità il posticipo tra Como e Genoa. Avanti i lariani nel primo tempo con una perla di Nico Paz, ma al Genoa va il merito di averci creduto fino alla fine, famelico nello sfruttare i sei minuti finali in superiorità numerica. Decide infatti il rosso diretto a Ramon perché il Como non riesce a riorganizzarsi in fretta e il pari di Ekuban arriva dopo pochi istanti.