Il Como ufficializza l'acquisto di Alex Valle

Il Como ha annunciato il primo colpo del suo mercato in entrata: Alex Valle ha firmato per i lariani fino al 2029. Terzino sinistro classe 2004, Valle era arrivato alla corte di mister Cesc Fabregas lo scorso gennaio, in prestito dal Barcellona. Nei 6 mesi a Como ha totalizzato 15 presenze, convincendo il club lariano ad acquistarlo a titolo definitivo.