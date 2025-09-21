Il derby della Capitale alla Roma, decide Lorenzo Pellegrini

Il derby romano, con la Lazio padrona di casa, va alla Roma. Risultato 0-1 ed a decidere é il gol di Lorenzo Pellegrini al 38' del primo tempo, favorito da un errore in appoggio di Tavares. La Lazio ha chiuso in 10 per l'espulsione di Belayane dopo un fallo su Kone al 40' della ripresa, seguita a partita finita da quella di Guendouzi per proteste. Cataldi ha colto un palo al quarto dei sei minuti di recupero decisi dall'arbitro.