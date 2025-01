Il Manchester City crolla 4-2 contro il Paris SG: rischio eliminazione in Champions League

Non é bastato essere in vantaggio 2-0 al Manchester City per vincere in casa del Paris SG, che ha prima rimontato il doppio svantaggio e poi travolto la squadra di Guardiola, battendola 4-2 al Parco dei Principi. Con questo risultato il City occupa il 25mo posto nella classifica di Champions League e quando manca un turno alla fine della fase campionato rischia seriamente una clamorosa eliminazione. In questo momento sarebbe fuori anche dai playoff. Che invece vede più vicini il PSG, al termine di una partita pazza. La squadra di Luis Enrique cercherà di guadagnarseli sul campo dello Stoccarda mercoledì prossimo.

Tutto questa sera è accaduto in meno di 20 minuti: dopo lo 0-0 del primo tempo, Jack Grealish (50') ed Erling Haaland (53') hanno segnato per il club inglese. Ma Ousmane Dembélé (56'), entrato nella ripresa, Bradley Barcola (60'), Joao Neves (78') e Gonçalo Ramos (90'+3') hanno regalato ai parigini un successo decisivo.