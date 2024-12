Il Manchester City in crisi pensa a Pogba per risalire

Nel mezzo della stagione più complicata da quando in panchina c'è Pep Guardiola, il Manchester City starebbe valutando il ritorno di Paul Pogba in Premier League per ovviare alla lunga assenza dell'infortunato Rodri. Lo scrive l'Independent, ricordando la precedente esperienza del centrocampista, 31 anni, con il Manchester United e che Guardiola é un estimatore del francese. Pogba, squalificato 4 anni per doping, poi ridotti a 18 mesi, da marzo 2025 potrà riprendere a giocare scegliendo la squadra che vuole, dopo che a novembre c'é stata la risoluzione del contratto che lo legava alla Juventus. Il giornale ricorda anche le difficoltà che il City potrebbe trovare nella finestra di mercato invernale, considerando l'incertezza sull'esito del processo per l'accusa di aver violato ripetutamente le regole finanziarie della Premier League. La sentenza é attesa a febbraio.