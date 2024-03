Il Milan batte 1-0 la Lazio all'Olimpico e rafforza il terzo posto in classifica. In rete Okafor all'43' del secondo tempo: il rossonero è stato bravo a ribadire in rete un pallone respinto in area. Nervosismo tra i padroni di casa che chiudono la partita in otto per l'espulsione di Pellegrini al 13 della ripresa, e di Marusic e Guendouzi nei minuti di recupero. Rissa sfiorata dopo il fischio finale. I rossoneri salgono a 56 punti, uno in meno della Juventus, e confermano il terzo posto in classifica a + 8 sul Bologna. La Lazio è ferma a 40.