Il Milan perde Pulisic, lesione al bicipite femorale

di Redazione Sport
17 ottobre 2025
Lesione di basso grado al bicipite femorale destro per Christian Pulisic. È l'esito della risonanza magnetica eseguita oggi dal centrocampista del Milan. Lo fa sapere il club rossonero. Pulisic verrà rivalutato tra circa dieci giorni e quindi salterà sicuramente la Fiorentina e il Pisa prima di capire l'evolversi dell'infortunio. Il giocatore si è infortunato con la sua Nazionale durante la partita contro l'Australia.

