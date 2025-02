Il Milan si prepara per il Verona senza Tomori, spazio a Thiaw in difesa

Il Milan è partito nella tarda mattinata di oggi da Rotterdam dove ieri è uscito sconfitto nell'andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord. Sabato i rossoneri torneranno già in campo per affrontare il Verona a San Siro. Non ci sarà Tomori squalificato dopo l'espulsione rimediata ad Empoli. In difesa dunque giocherà probabilmente Thiaw con uno tra Pavlovic e Gabbia. Possibile poi un po' di turnover visto che martedì il Milan si giocherà a San Siro la permanenza in Champions con il ritorno contro il Feyenoord. Potrebbero avere quindi una chance Jimenez e Sottil.