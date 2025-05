Il Milan supera il Bologna 3-1 e si prepara per la finale di Coppa Italia

Il Milan ha battuto 3-1 il Bologna nell'anticipo della 36ma giornata di Serie A, ma non é stata una partita facile per i rossoneri. Dopo un primo concluso sullo 0-0, ma che ai punti sarebbe andato agli ospiti, il Bologna al 5' della ripresa é meritatamente passato in vantaggio con Orsolini. Poi Italiano ha deciso una serie di cambi che la squadra non ha però digerito ed i rossoneri hanno trovato il pari con Jimenez, uscito dalla panchina. Pulisic ha quindi firmato il sorpasso ed ancora Jimenez ha chiuso i conti. Il Milan si é così aggiudicato i tre punti, salendo momentaneamente all'ottavo posto. Mercoledì si replica con gli stessi protagonisti, all'Olimpico di Roma, nella finale di Coppa Italia.