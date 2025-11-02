Il Milan vince il big match con la Roma e vola al 2/o posto

E' il Milan ad aggiudicarsi per 1-0 il big match della decima giornata di Serie A tra i rossoneri e la Roma di Giampiero Gasperini a San Siro. La squadra di Massimo Allegri raggiunge proprio i giallorossi e l'Inter al secondo posto in classifica a 21 punti, uno in meno del Napoli capolista.

E' la Roma a partire meglio: gli ospiti si rendono più volte pericolosi e sfiorano il gol in diverse occasioni. I primi 15' minuti c'è soltanto la squadra di Gasperini in campo che pressa, ruba palla e si lancia in avanti. I rossoneri sembrano non riuscire a trovare modi per uscire dall'angolo in cui sono schiacciati. Allegri cambia leggermente l'assetto in campo ma è Leao a caricarsi la squadra sulle spalle e, grazie ad alcune ripartenze, a rialzare il baricentro in alto. Proprio in una di queste incursioni serve Pavlovic per il gol che al 39' porta il Milan in vantaggio.

La Roma accusa il colpa. Nella ripresa sono i padroni di casa a schiacciare gli avversari ma non trovano la via del gol. Al 37' arriva l'occasione più ghiotta per i capitolini: rigore fischiato per un tocco di mano di Fofana. Sul dischetto Dybala: l'argentino che aveva un record di 18 su 18, si vede respingere il tiro da Maignan e si infortuna. La partita termina sul risultato di 1-1.