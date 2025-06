Il Monaco annuncia l'ingaggio di Pogba, contratto biennale

Il Monaco ha ufficializzato l'ingaggio di Paul Pogba, l'ex bianconero che ha firmato un contratto biennale per rilanciare la sua carriera dopo tre stagioni di sostanziale stop a causa di una squalifica di 18 mesi per doping e vari infortuni.

La sua ultima partita, disputata con la Juventus, risale alla fine dell'estate 2023, anche se l'ultima vera stagione in campo risale al 2021-2022, quando era al Manchester United, ma il club inglese non gli ha rinnovato il contratto a causa di ripetuti infortuni. Tornato poi alla Juve, il campione del mondo 2018 è stato sospeso per quattro anni per positività al doping in un test condotto dopo una partita contro l'Udinese del 20 agosto 2023. La sanzione è stata poi ridotta a 18 mesi dal Tribunale arbitrale dello sport (Tas), considerando che l'assunzione della sostanza "non era intenzionale".

Dallo scorso marzo, finita la squalifica, Pogba era autorizzato a giocare ma nel frattempo era rimasto senza squadra dopo la rescissione del suo contratto con la Juventus nel novembre 2024. Ora avrà l'occasione di rialzarsi, ma la strada non sarà in discesa, perchè oltre agli infortuni in serie in questi anni ha vissuto sulla propria pelle il caso di estorsione e sequestro di persona di cui è stato vittima e per il quale suo fratello Mathias e cinque suoi amici d'infanzia sono stati condannati a pene detentive fino a otto anni.