Il Napoli cade a Torino, decide l'ex Simeone

Al Grande Torino vale la legge dell'ex: Simeone segna e fa uno scherzetto al Napoli, Baroni rinsalda la sua posizione battendo i campioni d'Italia. Al 94' pareggia Lang, ma l'1-1 è cancellato dal Var e i granata possono esultare per la prima volta in casa. Conte perde due big in extremis, i partenopei sono senza Hojlund e McTominay. Il Cholito fa valere la legge dell'ex e non esulta, anzi si scusa e quasi si commuove sotto la curva dei suoi ex tifosi, e riceve il caloroso applauso dei partenopei. La squadra di Baroni crea subito l'occasione per raddoppiare ma Pedersen non la sfrutta, nel finale di primo tempo Neres calcia altissimo una punizione dal limite dell'area. Il primo squillo della ripresa è di Anguissa con Israel che alza in angolo. Conte sistema il suo Napoli richiamando Juan Jesus e Olivera per Buongiorno e Lang. Ed è proprio l'olandese a sgasare subito sulla sinistra, mette in mezzo un bel pallone ma De Bruyne con il mancino non inquadra lo specchio. Il Toro alza le barricate con Biraghi e Gineitis, gli azzurri attaccano a testa bassa con gli ingressi di Politano e Ambrosino, ma i granata riescono a cacciare via tutti i palloni che sorvolano l'area di rigore. Conte ci prova anche con Elmas, tra i granata si rivede Zapata. Sembra finita, ma nel recupero è un mix di emozioni: Politano colpisce un palo e Lang segna a porta vuota, l'olandese fa esplodere i tifosi partenopei ma dopo revisione al Var l'1-1 viene cancellato per fuorigioco. Così l'esultanza è tutta del Toro, che trova la seconda vittoria stagionale e rialza la testa dopo un periodo complicato. Conte, invece, colleziona la seconda sconfitta di fila in trasferta e rallenta la sua corsa.