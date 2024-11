Il Napoli cade in casa, l'Atalanta vince 3-0

Cade in casa il Napoli. Nell'anticipo dell'ora di pranzo l'Atalanta sbanca il Maradona e si impone per 3-0 grazie alla doppietta di Lookman, a segno nel primo tempo (al 10' e al 31'), e alla rete di Retegui in pieno recupero. Tre punti pesanti per la squadra di Gian Piero Gasperini che si porta a -3 dalla capolista. La squadra di Antonio Conte domenica prossima sarà impegnata in trasferta in casa dell'Inter.