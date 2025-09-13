Il Napoli passa a Firenze e raggiunge la Juve in testa
La squadra di Conte vince 3-1 al Franchi ed é a punteggio pieno
Il Napoli passa 3-1 in casa della Fiorentina e sale a 9 punti dopo tre giornate di Serie A, agganciando la Juventus in vetta alla classifica. A segno nel primo tempo De Bruyne già al 6' su rigore, causato da Comuzzo. Il raddoppio di Hojlund arriva al 14'. Ad inizio ripresa il Napoli passa ancora con Beukema. La Fiorentina, dopo una paio di occasioni ben sventate da Milinkovic-Savic, nel finale riduce il passivo grazie alle rete di Ranieri.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su