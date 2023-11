Il Napoli passa a Salerno con le reti di Raspadori ed Elmas

Una rete per tempo, autori Raspadori ed Elmas hanno permesso al Napoli di passare in scioltezza sul campo della Salernitana e salire momentaneamente al quarto posto in classifica con 21 punti. Dopo 11 giornate di serie A resta ancora a secco di vittorie la Salernitana, ultima con 4 punti. Tanti i cambi decisi dal tecnico Garcia, in vista dell'impegno in Champions di mercoledì con l'Union Berlino.