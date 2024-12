Il Napoli passa per 3-1 sul campo dell'Udinese

Il Napoli risponde alla decima di fila dell'Atalanta e rimane in scia della capolista, passando di forza a Udine (3-1), dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio per un gol di Thauvin, che ha messo in rete sulla respinta di Meret che gli aveva parato un rigore. Decisive per gli ospiti le frecce sulle fasce: Neres e Politano hanno dato il tormento ai bianconeri friulani, risultando alla distanza decisivi anche per aprire gli spazi a un Lukaku, fondamentale nel trovare il pareggio all'inizio ripresa, con una rete di forza delle sue. Poi il Napoli è andato ancora a segno con Giannetti (autorete su conclusione di Neres) e Anguissa.