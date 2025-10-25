Il Napoli vince il big match con l'Inter e va in testa

Il Napoli si aggiudica il big match contro l'Inter e si riprende la vetta solitaria di Serie A, in attesa della Roma che domani giocherà a Sassuolo. La squadra di Conte si è imposta per 3-1 in una partita ricca di capovolgimenti di fronte e giocata a viso aperto da entrambe le squadre.

Poco dopo la mezz'ora del primo tempo De Bruyne sblocca il risultato e porta i padroni di casa sull'1-0: curiosamente nell'azione del rigore si infortuna Mkhitaryan, mentre il belga è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare dopo aver calciato il penalty. I nerazzurri vanno vicini al pareggio con Bastoni che colpisce una traversa e Dumfries il cui tiro è fermato dal palo.

In avvio di ripresa il raddoppio di McTominay. La gara si riapre grazie ad un rigore trasformato dallo specialista Calhanoglu per l'Inter. Al 66' arriva però il gol di Anguissa che fissa il risultato sul 3-1 per il Napoli.