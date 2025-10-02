Il Sassuolo a Verona con l'undici che ha battuto l'Udinese

Battuta l'Udinese, il Sassuolo si appresta ad affrontare il Verona confermando, molto probabilmente. l'undici che ha superato l'Udinese. Il tecnico, Fabio Grosso, non avrà Pieragnolo che si è infortunato in allenamento. Da valutare i tempi di recupero del difensore. "Mi auguro che non sia niente di grave - ha spiegato nella conferenza stampa della vigilia l'allenatore - però qualcosina di abbastanza lungo potrebbe essere, lo valutiamo nei prossimi giorni e capiremo quanto rimane fuori. Si aggiunge a Paz che è indisponibile già da qualche giornata e continua ad essere indisponibile. Gli altri sono a disposizione".

Unico dubbio nella formazione anti-Udinese la possibile presenze dall'inizio di Thorstvedt per Vranckx, mentre a dirigere il centrocampo sarà ancora Matic. Tra i pali Muric, una delle sorprese di inizio stagione. "E' un portiere che io conoscevo da giovane, da ragazzo talentuoso e da grandissima promessa. Poi determinate vicissitudini non hanno fatto sì che si realizzasse subito questa il suo potenziale: ci abbiamo creduto".

Quanto alla sfida del Bentegodi, osserva il tecnico emiliano, "la nostra bravura deve essere quella di riproporle le cose fatte bene" contro l'Udinese "cercando poi di andare a smussare i lati negativi: ci siamo allenati per per farci trovare pronti a una gara difficile contro un avversario in ottima salute e che sicuramente ci creerà delle difficoltà. Ma - assicura - ci siamo preparati per poter resistere e crearne noi altrettante".

Sino ad ora, argomenta ancora Grosso, "non siamo stati bravi ad andare a raccogliere fuori casa ed è un dato che vogliamo provare a cambiare il prima possibile, abbiamo già la prima occasione che arriva" domani. "Loro - prosegue riferendosi al ai gialloblù veronesi - vengono da delle belle prestazioni, sono una squadra che ha grande energia, una squadra molto aggressiva che ha qualità e che ha fatto delle ottime partite anche contro delle grandi squadre: la nostra bravura sarà non farsi trovare impreparati per poi provare a raccogliere quello che vogliamo raccogliere", conclude.