Il Sassuolo fa festa a Verona, decide Pinamonti

Un rigore in due tempi di Pinamonti consegna i primi punti in trasferta al Sassuolo e apre la crisi del Verona. Veneti che costruiscono tanto ma concretizzano pochissimo, mentre il Sassuolo con il minimo sforzo trova tre punti pesantissimi in chiave salvezza. A decidere il match è Pinamonti al 25' della ripresa che prima sbaglia il rigore fischiato da Fourneau per il fallo di Serdar su Fadera e poi rimedia mettendo la palla in rete.