Il team di Dettwiler "avrà bisogno di interventi multipli"

Il pilota di Moto3 Noah Dettwiler "è ricoverato all'ospedale di Kuala Lumpur e avrà bisogno di interventi multipli", dopo l'incidente nel warm up del gp della Malesia classe Moto3. Lo ha reso noto sui social il suo team, CIP Green Power.

"Questa mattina, durante il giro d'uscita a Sepang, il nostro pilota Noah Dettwiler è rimasto coinvolto in un serio incidente. È stato trasferito all'ospedale di Kuala Lumpur e avrà bisogno di interventi multipli - si informa nel comunicato -. È in buone mani, e vi chiediamo di rispettare la sua privacy. Non forniremo ulteriori aggiornamenti in questo momento. Noah è un guerriero, tutto il team CIP Green Power è con lui. Vi terremo aggiornati il più presto possibile".

Dettwiler procedeva lentamente in pista ed è stato centrato in pieno dalla moto dello spagnolo Josè Rueda, anche lui portato in ospedale ma che ha riportato la frattura ad una mano e varie contusioni.