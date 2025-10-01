Il Torino perde Ismajli per distrazione muscolare

Non arrivano buone notizie per il Torino e per Ardian Ismajli. "Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione parziale del muscolo semitendinoso della coscia destra" fa sapere il club di via Viotti in una nota ufficiale. I tempi di recupero oscillano tra le tre e le quattro settimane, la speranza è di recuperare il centrale in vista del derby contro la Juventus del prossimo 8 novembre. Lo staff medico, però, lo monitorerà costantemente, anche perché si tratta del secondo infortunio muscolare in pochi mesi per Ismajli, il quale si era già fermato a metà agosto.