Il West Ham annuncia l'esonero di Graham Potter

Il West Ham, penultimo in Premier League, ha annunciato la partenza immediata dell'allenatore Graham Potter, a meno di nove mesi dal suo arrivo a Londra. "I risultati e le prestazioni registrati nella seconda metà della scorsa stagione e all'inizio della stagione 2025-'26 non hanno soddisfatto le aspettative", ha scritto il club in un comunicato. Il nome del suo successore non è stato annunciato, ma secondo la stampa britannica sarà il portoghese Nuno Espirito Santo, recentemente esonerato dal Nottingham Forest.

Il West Ham ha raccolto solo tre punti nelle prime cinque partite, una vittoria per 3-0 sul Nottingham Forest intervallata da quattro sconfitte. Ora, "il consiglio di amministrazione ritiene necessario un cambiamento per aiutare la squadra a migliorare la sua posizione in Premier League il più rapidamente possibile", ha aggiunto il club.

L'esonero del cinquantenne allenatore inglese arriva due giorni prima della trasferta a Liverpool per affrontare l'Everton nella partita conclusiva della sesta giornata di campionato.