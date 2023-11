Immobile, Rispondo in campo alle critiche dei campioni

Quest'anno, sia la mia precaria condizione fisica che le critiche ricevute mi hanno fatto male. Sono abituato a rispondere in campo alle critiche, ma quelle di quest'anno erano un po' diverse e mi hanno ferito. Non essendo in buona salute, non potevo zittirle. Questo è quanto dichiarato da Ciro Immobile, centravanti e capitano della Lazio, match-winner della sfida di Champions contro il Celtic, a Sky Sport.