Importante non perdere più che vincere, Allegri oggi

Il nostro obiettivo è procedere passo dopo passo: oggi era più importante non perdere che vincere, poiché ciò avrebbe potuto nuocere. Intervistato da Dazn dopo la partita Juventus-Inter, il tecnico dei bianconeri ha chiarito la sua 'filosofia' in merito al match appena concluso. "L'obiettivo è quello di raggiungere i primi quattro posti - ha spiegato -. Abbiamo mantenuto i nove punti di vantaggio sulla quinta. Stasera la squadra ha dimostrato maturità, siamo rimasti uniti nonostante il gol subito dopo cinque minuti, anche se avremmo potuto fare meglio in altre situazioni". "Sono trascorsi tre anni dall'ultima volta che la Juventus ha giocato per il primo posto - ha aggiunto Allegri -. Non è stato facile per nessuno, me compreso. I ragazzi sono stati bravi, dobbiamo mantenere la calma e continuare a lavorare. Adesso c'è il Monza, contro il quale abbiamo perso due volte nella scorsa stagione: sarà una partita difficile".