Impresa del Cagliari, 1-0 in casa dell'Empoli

Impresa del Cagliari che vince 1-0 in casa dell'Empoli in una sfida salvezza determinate per la permanenza in Serie A per le due squadre. La squadra di Ranieri ha sofferto ma è passato grazie ad un tiro di Jankto al 26' del secondo tempo. Per i sardi si tratta della prima vittoria esterna della stagione. La squadra di Nicola, dopo un buon primo tempo, ha puntato sulle ripartenze ed ha messo in difficoltà gli avversari ma non ha trovato il gol. In classifica il Cagliari è terzultimo con 23 punti, gli stessi del Verona; mentre l'Empoli è fermo a 25 punti.