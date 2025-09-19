In Azerbaijan Norris il più veloce delle libere 1

Le McLaren hanno dettato il passo nelle prime libere del GP dell'Azerbaijan, con Lando Norris (1'42"704) davanti a Oscar Piastri (+0.310 millesimi). Terzo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc (+0.552). Seguono Russell (Mercedes) e Albon (Williams). Sesta e settima le Red Bull, con Tsunoda davanti a Verstappen. Sainz, Lwson e Hadjar chiudono le prime 10 posizioni. Tredicesima la Ferrari di Lewis Hamilton.