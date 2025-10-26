In Messico vince Norris davanti a Leclerc e Verstappen

Lando Norris ha vinto il GP del Messico di Formula 1. La McLaren del britannico ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Oscar Piastri ha chiuso quinto e per un punto ha ceduto la leadership del mondiale a Norris. Per il britannico é il decimo successo in F1. Ottavo Lewis Hamilton. Ottima gara di Bearman (Haas), quarto.