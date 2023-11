Inaugurazione stadio a San Donato, Scaroni nel 2028

I tempi previsti per la costruzione dello stadio del Milan a San Donato, nel milanese, sono tali da prevedere che "la costruzione abbia inizio alla fine del 2024, inizio del 2025. L'inaugurazione è prevista per la stagione 2028-2029". Lo ha spiegato il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, al Lombardia World Summit 2023 di Milano. "Ci sono molti italiani che conoscono il nostro Paese, quando uno fa previsioni in Italia si entra in un terreno scivoloso... - ha detto Scaroni -. Ma questo è il nostro piano".