Indian Wells: Arnaldi fuori, Paolini resiste negli ottavi

Indian Wells amara per i colori azzurri. Con l'uscita di Matteo Arnaldi al terzo turno non ci sono più italiani in corsa per aggiudicarsi il torneo californiano. Resiste invece in campo femminile Jasmine Paolini che giocherà gli ottavi. Orfana ancora per qualche settimana di Jannik Sinner, l'Italia del tennis stenta un po' tra gli uomini.

Arnaldi ha perso in malo modo con lo statunitense Brandon Nakashima, il quale si è imposto per 6-2 6-4 in appena 74 minuti di gioco. "Ho fatto più errori del solito. Ci può stare. Significa che ci sarà da lavorare per non farlo succedere ancora", ha detto il tennista sanremese dopo l'incontro determinato a rifarsi quanto prima.

Senza tanti big già usciti, Carlos Alcaraz è sempre più favorito per la vittoria finale. Anche Denis Shapovalov, seppure in gran forma, è dovuto arrendersi per 6-2 6-4 allo spagnolo che ha vinto la 14ma partita di fila nel torneo.

Per vedere ancora un italiano in gara si deve puntare al doppio. La coppia formata da Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego ha raggiunto a sorpresa gli ottavi. I due, che non giocavano insieme dal 2017, dopo aver battuto il croato Nikola Mektic e il neozelandese Michael Venus, dovranno sfidare gli statunitensi Ryan Seggerman e Patrick Trhac. L'altra coppia azzurra formata da Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti affronterà il belga Sander Gille ed il polacco Jan Zielinski.

Non delude tra le donne Jasmine Paolini. Dopo aver superato per 6-4 3-6 6-4 la rumena Jaqueline Cristian, sfiderà agli ottavi la russa Liudmila Samsonova. L'azzurra, numero 6 del mondo, è tornata a portare a casa due match consecutivi per la prima volta dall'Australian Open. Impossibile, invece, per Lucia Bronzetti la missione di sorprendere la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka, che si è imposta 6-1 6-2. La riminese ha comunque eguagliato il proprio miglior risultato di sempre in California: l'anno scorso, infatti, aveva curiosamente sconfitto le stesse avversarie dei giorni precedenti (Anhelina Kalinina e Magdalena Frech) per raggiungere il terzo turno. Nel 2025, Bronzetti ha un bilancio di 7-6, che include anche il suo miglior risultato in generale sui campi in cemento, la finale Wta di Cluj-Napoca.