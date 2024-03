Indian Wells: Sinner 'chance per il n.2, ma ranking secondario"

"Il numero 2? Io dico sempre che il ranking è una cosa secondaria. Prima, per arrivare a questo punto, devo giocare una stagione molto continua e non vuole dire vincere tutti i tornei ma essere pronto a competere". Jannik Sinner risponde così, ai microfoni di Sky Sport, alla domanda sul raggiungimento del numero due della classifica mondiale Atp. "Ovviamente la cosa più bella di questo sport è che hai sempre l'obiettivo davanti - spiega - A Rotterdam sapevamo che c'era la possibilità di diventare numero 3. Qua c'è una cosa simile per diventare numero 2 ma non dipende solo da me. Ci cono altri fattori, altri giocatori e c'è Nole che torna qui dopo tanto tempo". "Dopo Rotterdam ci siamo messi subito al lavoro: questa era la chiave che mi ha portato a questo successo ma so che devo migliorarmi. Anche ora abbiamo fatto un ottimo lavoro e speriamo che possa mostrarlo in campo", prosegue. Poi un pensiero alla sua famiglia: "Qui c'è il mio papà, non lo vedo spessissimo e quindi averlo è un po' speciale". Il tennista di Sesto Pusteria a Indian Wells proverà anche il doppio con Lorenzo Sonego con il quale ha già fatto coppia, vincendo, in Coppa Davis: "Il primo obiettivo, come sempre, è divertirsi. Sì, ci sono anche le Olimpiadi ma proviamo a capire quale gruppo possa avere più possibilità di vincere una medaglia lì".