Indiana Pacers battono Oklahoma Thunder 116-107 in gara 3 delle finali NBA

Indiana supera Oklahoma 116-107 in gara 3 delle finali Nba e si porta sul 2-1 nella serie che assegna il titolo. Dopo un primo tempo equilibrato, a fare la differenza per i Pacers le prestazioni dalla panchina da parte di Bennedict Mathurin, miglior marcatore della partita con 27 punti, e T.J. McConnell. Tyrese Haliburton va in doppia doppia con 22 punti e 11 assist, guidando i suoi alla vittoria che vale il sorpasso nella serie. Ai Thunder non bastano i 26 punti di Jalen Williams, i 24 di Shai Gilgeous-Alexander e i 20 con anche 10 rimbalzi di Chet Holmgren. Ora Indiana punta a capitalizzare il fattore campo anche in gara-4, in programma domani, per avvicinarsi a uno storico titolo.