ULTIM'ORA

Indonesia non si qualifica ai mondiali, ct Kluivert si dimette

di Redazione Sport
16 ottobre 2025
Patrick Kluivert lascia la panchina dell'Indonesia. Dopo aver mancato la qualificazione ai mondiali di calcio del prossimo anno, l'ex campione olandese si è dimesso dal ruolo di ct: a comunicarlo è la stessa federazione indonesiana che con l'ex attaccante dell'Olanda, nominato allenatore della nazionale di Garuda lo scorso gennaio, "hanno ufficialmente concordato di interrompere anticipatamente la collaborazione di comune accordo". L'Indonesia non si è qualificata alla coppa iridata dopo aver subito due sconfitte contro Arabia Saudita (3-1) e Iraq (1-0) nel quarto turno delle qualificazioni asiatiche. Kluivert aveva sottoscritto un contratto biennale.

