Infantino, 'Italia-Israele? Ora c'è cessate fuoco, siamo felici'

"Italia-Israele? Ora c'è un cessate il fuoco, una notizia di cui tutti dovrebbero essere felici sostenendo questo processo". Lo ha detto Gianni Infantino, presidente Fifa, a margine dell'assemblea EFC in corso a Roma rispondendo alla domanda se fosse preoccupato in vista della partita del 14 ottobre.

"Questa prima parte dell'accordo di pace è una notizia fantastica - ha aggiunto -. E' un qualcosa che va oltre il calcio, ma include anche il calcio".

Parlando invece dei visti per le nazionali, in particolare quelli di Egitto e Arabia Saudita, che parteciperanno al mondiale 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti, ha spiegato: "Abbiamo ottimi colloqui con il governo degli Stati Uniti. Come sapete, c'è una task force della Casa Bianca presieduta dal Presidente Trump, e tutti questi argomenti vengono discussi lì con tutti. Non ci saranno problemi per quanto riguarda i visti, ovviamente per le squadre e delegazioni partecipanti, e stiamo lavorando anche a qualcosa per i tifosi. Speriamo che arrivino presto buone notizie".