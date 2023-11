Infantino, 'Violenza non ha posto nel calcio'

"Non c'è assolutamente spazio per la violenza nel calcio, sia dentro che fuori dal campo. Eventi come quelli verificatisi durante le qualificazioni alla Coppa del Mondo tra Brasile e Argentina allo stadio Maracana non hanno alcun posto nel nostro sport o nella nostra società", ha dichiarato il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram. "Senza eccezioni, tutti i giocatori, i tifosi, lo staff e gli ufficiali di gara devono essere al sicuro per poter giocare e divertirsi con il calcio - ha proseguito il post - e chiedo alle autorità competenti di assicurare che ciò sia rispettato a tutti i livelli".