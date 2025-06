Inghilterra batte Andorra: terza vittoria nelle qualificazioni Mondiale 2026

L'Inghilterra ha conquistato la terza vittoria in tre partite nelle qualificazioni al Mondiale 2026, in Spagna, contro Andorra (1-0), grazie al 72mo gol di Harry Kane con la maglia dei "Tre Leoni". Allo stadio dell'Espanyol vicino a Barcellona, la squadra vicecampione d'Europa ha faticato a lungo contro la difesa della nazione numero 173 al mondo nel ranking FIFA. Solo nella ripresa é riuscita a sfondare il muro avversario grazie al cross di Noni Madueke, uno dei migliori in campo, sul quale Kane si è avventato (5'). Questa rete permette al neo allenatore Thomas Tuchel di mantenere un record impeccabile con tre vittorie e zero gol subiti, dopo i successi di marzo contro Albania (2-0) e Lettonia (3-0).