Inghilterra terza al Mondiale di rugby

L'Inghilterra dimentica la sconfitta contro il Sudafrica in semifinale e conquista il terzo posto nel Mondiale di rugby. Ha battuto l'Argentina 26-23 nella finale di consolazione. Decisivo Owen Farrell con 16 punti realizzati. Nicolas Sanchez ha sbagliato il calcio decisivo per il pareggio a quattro minuti dalla fine. I Pumas non sono riusciti a eguagliare il risultato storico del 2007. Domani si disputerà la finale tra Nuova Zelanda e Sudafrica.