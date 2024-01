Inizia ad Obereggen la competizione di snowboard e freestyle.

Tutto è pronto a Obereggen per le competizioni di snowboard e freestyle. L'apertura ufficiale avverrà il 19 gennaio con il Night-Shred sulla pista illuminata, una spettacolare competizione di freestyle sulle strutture, box e rail, che illuminerà la notte della località sciistica nel cuore delle Dolomiti (a soli 20 minuti da Bolzano). Questo evento è organizzato dall'associazione Skateboardproject di Bolzano, presieduta da Riccardo Larcher e coordinata dal vicepresidente Andrea Coppola. Il secondo evento sportivo in programma nello snowpark si terrà sabato 3 febbraio, ed è il circuito internazionale Red Bull Hammers with Homies. Questo evento è organizzato dalla società sportiva Black Yeti, guidata da Marco Sampaoli, ed è l'unica tappa italiana di qualifica per le finali mondiali del Red Bull Hammers with Homies, che si terranno in primavera a Madonna di Campiglio. Le squadre, composte da tre riders ciascuna, si sfideranno in Jam Session, e i team selezionati si affronteranno in un knockout ad eliminazione diretta fino a decretare il vincitore della tappa di Obereggen. Il 24 febbraio lo snowpark ospiterà una gara di alto livello, una team battle, dedicata agli snowboarder che vivono di creatività, stile e competizione. Il 23 marzo sarà la volta del Go-Shred Bingo, organizzato dalla società tedesca di Stoccarda omonima, con ostacoli di diverso livello sul percorso slopestyle con kicker. I vincitori saranno coloro che riusciranno a completare per primi tutti i trick, spettacolari evoluzioni aeree. La chiusura in grande stile avverrà il 6 aprile con lo Skolf Obereggen Snowpark, dove le singole strutture dello snowpark saranno trattate come buche di un percorso da golf. Questi eventi di snowboard e freestyle seguono l'inizio della stagione sportiva di Obereggen, che ha visto la 40esima edizione dello slalom di Coppa Europa sulla pista Maierl, vinto dallo svizzero Schmidiger, come da tradizione.