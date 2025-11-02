Inter all'ultimo respiro, Verona ko al 94' con autorete
Nerazzurri pescano il jolly con l'autogol di Frese e vincono 2-1
Arriva a una manciata di minuti dal triplice fischio il gol della vittoria per l'Inter che al Bentegodi batte 2-1 un bel Verona 'grazie' all'autorete di Frese al minuto 94.
I nerazzurri vanno in vantaggio nel primo tempo con un gol di Zielinski, la risposta del Verona arriva al 40' con una bella rete di Giovane. La partita scorre sui binari dell'equilibrio con occasioni da una parte e dall'altra, poi nei minuti di recupero la sfortunata autorete di Frese che regala i tre punti alla squadra di Chivu.
L'Inter in classifica si porta a -1 dal Napoli capolista, in attesa di Milan-Roma di questa sera.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su