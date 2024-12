Inter: Barella "la Lazio non è una sorpresa"

"Non dico che la Lazio sia una grandissima sorpresa perché è sempre stata una squadra difficile da battere, soprattutto all'Olimpico. Ma bisogna fare loro i complimenti per la scintilla che hanno trovato in questa stagione". E' un passaggio dell'intervista a Dazn di Nicolò Barella.. Per presentare la sfida in casa della Lazio - che lunedì 16 dicembre (ore 20:45) chiuderà la 16ma giornata in Serie A e sarà trasmessa gratuitamente su DAZN - il vicecapitano dell'Inter si racconta in un'intervista esclusiva disponibile in app su DAZN, dal titolo "Nicolò Barella - Il lavoro che c'è dietro". "Ciò che mi piacerebbe di più è essere ricordato per aver fatto qualcosa di grande per questo club - dice il giocatore commentando le voci di mercato - Io ho sempre manifestato la mia intenzione di rimanere all'Inter, in questo momento vedo un progetto serio e la possibilità di fare qualcosa di grande, quindi non ho mai fatto credere a nessuno, in nessun modo, di volere o poter andare via. Non so neanche se ci siano state offerte, non c'è mai stato nemmeno un confronto con il mio procuratore su questo". La telecronaca di Lazio-Inter, il secondo match di Serie A trasmesso in free su DAZN, sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni, mentre Diletta Leotta condurrà insieme a Bobo Vieri, ospite presente nello studio a bordocampo di DAZN, le analisi nel pre e post-partita direttamente dal campo dell'Olimpico.