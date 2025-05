Inter celebra l'ottantesimo compleanno di Massimo Moratti con tributo speciale

Un omaggio particolare dai canali ufficiali del club: nel giorno del suo ottantesimo compleanno, l'Inter fa gli auguri a Massimo Moratti, protagonista della storia nerazzurra insieme alla sua famiglia. L'ex presidente si racconta e come sempre si riscopre innamorato di una squadra con la quale ha messo in bacheca ben 16 trofei. Mourinho sempre nel cuore, ma grandi elogi per Simone Inzaghi che si gioca in pochi giorni Champions e titolo italiano.

"Vedo la sua pacatezza nelle interviste, non si dà un tono: bravissimo. Se tiene lo stesso atteggiamento anche coi giocatori - dice Moratti riguardo a Inzaghi - mi spiego perché sono così legati a lui. Mi diverte vedere giocare la sua squadra, per un fatto che non è 'la fantasia al potere' ma per il gioco. Sa approfittare delle debolezze dell'avversario, ma soprattutto impone la propria razionalità".

"L'Inter - è il sentimento dell'ex presidente - è una dimensione di vita: in questa squadra c'è qualcosa di diverso. Per me l'Inter è stata una scelta: non è capitata per caso. Per me è grandissimo senso del dovere e rispetto però rimane una cosa bellissima, è stato un piacere. È un amore, da vivere nel bene o nel male, ma sempre con l'idea di essere innamorato. Non so cosa sono stato io per l'Inter: certamente ho cercato di fare ciò che pensavo fosse giusto per l'Inter, può darsi che abbia sbagliato parecchie volte".