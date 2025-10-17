Inter: Chivu, Gasperini modello di ispirazione per i tecnici

"Gasperini ha avuto un'esperienza breve all'Inter ma sono rimasto con una buona impressione. Ho avuto la conferma da quello che ha fatto a Bergamo, da come ha innovato. E tutti ci siamo ispirati un po' a lui. Gode di tutta la mia stima e della mia ammirazione". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma.

"Con Gasperini da calciatore feci una preparazione in cui non ero mai stato così bene fisicamente e mentalmente. Voleva cambiare modulo, voleva farmi fare il braccetto. Purtroppo i risultati non ci sono stati ed è stato mandato via troppo presto dall'Inter perché poi ha dimostrato il suo valore e le sue idee. Sono contento, è diventato un modello di ispirazione per noi giovani allenatori. Da quelli più bravi bisogna sempre rubare e lui è uno di quelli veramente bravi"