Inter: Chivu 'mi aspetto di ripartire come abbiamo finito'

"Mi aspetto di ripartire da come abbiamo finito con la Cremonese, da quella che è stata la nostra prestazione, con determinazione e grinta. Dobbiamo dare continuità e capire quali sono i nostri punti di forza e continuare a fare passi indietro. Non dobbiamo tornare indietro, mi aspetto questo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. "Siamo tutti consapevoli dell'importanza delle partite. Noi trattiamo tutte le partite come fossero finali, abbiamo imparato a farlo. Fa poca differenza affrontare avversari con più o meno fama. Ci interessano le nostre ambizioni e la nostra voglia di essere dominanti. Per poi rimanere aggrappati su tutti i fronti, questa squadra può arrivare in fondo ovunque perché ha qualità e valore".